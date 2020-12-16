歐元兌美元升破1.22美元　逾兩年半最強

外國傳媒報道，歐元兌美元周三(16日)盤中升破1.22美元價位，為2018年4月以來首見，主因是美元持續疲弱，加上英國脫歐後的貿易協議最快可能本周敲定的樂觀情緒，持續湧現。英鎊、日圓兌美元匯率也同步上揚。

歐元一度升值0.5%，至1.2212美元；日圓兌每美元盤中升值0.3%，報103.32日圓；英鎊漲1.45%，報1.3520美元。

另外，IHS Markit同日公布的數據顯示，歐元區12月綜合採購經理人指數(PMI)初值，從11月的45.3升至49.8，只略低於象徵景盛衰分界線的50，也高於市場預期的45.8。

這份調查顯示，雖然歐元區上月景氣仍稍微萎縮，但表現遠優於預期，顯示第二波新冠肺炎疫情與新一輪的封鎖措施所帶來的衝擊，比今年初來得小。

製造業景氣強勁回升，主要受到出口增加與德國優異表現的提振，但服務業的經濟活動仍衰減，因為歐元區各國仍實施保持社交距離的管制措施。

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