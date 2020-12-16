一體化終結？疫情扭轉經貿形勢　逾7成亞太企業揀「區內」活動

疫情改寫全球貿易形勢，讓亞太區企業對於「區域經貿」倚賴更深，根據《滙豐商貿領航大調查》，受訪的亞太區企業中71%選擇在區域內活動，比重高於去年的67%。

調查指出，中國已取代美國成為亞太地區企業最重要的市場，其中18%的企業優先考慮中國，16%的企業優先考慮美國。同時，多數企業的信心受疫情影響大幅下降，僅60%亞太地區企業預計未來一年的收入將增長，比重低於2019年的77%。

在經營策略部分，亞太地區企業將採用的首3大經營策略為提高產品和服務質量(40%)、開拓新市場(38%)及降低成本(37%)。不過，降低成本不代表減少投資，近2/3受訪亞太企業表示，將增加在銷售和營銷方面的投資，同時致力於改善現金流和資本管理。

滙豐集團亞太區工商業務主管Stuart Tait表示，區域內的貿易活動已佔整個亞洲貿易總額的60%，亞洲一體化不僅將增強亞太地區在全球貿易體系中的地位，還將推動下一輪的全球經濟增長。

另外，這波疫情還促使各地企業重新思考供應鏈調整，其中，亞太區企業尤其關注供應商的穩定性，例如是否有受到關稅或制裁的風險、不斷上升的成本，以及供應商與客戶之間的實際距離。

滙豐表示，亞太地區企業已實現供應鏈分散化，以與更多的供應商合作、根據各國政府對疫情的處理方式選擇供應商、並加大了對於技術的利用。調查指出，企業期待透過供應鏈調整帶來更多益處，包括降低成本(39%)、提高市場推廣速度(33%)，以及降低供應鏈合作夥伴面臨的意外風險(33%)。

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