中美金融戰：傳美將公布匯率操縱地區報告

外國傳媒報道，外匯專家預期美國財政部長姆紐欽將在幾天內公布匯率報告，瑞士將符合被列入匯率操縱地區名單的全部三項標準，而台灣、越南及泰國今年也違反這些標準。

美國認定為匯率操縱地區的三項標準是：與美國的雙邊貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過國內生產總值(GDP)2%，以及匯率干預金額佔GDP的比重超過2%。符合三項會被認定為匯率操縱地區，符合兩項將被列為觀察名單。

美國財政部對於是否將哪些地區貼上匯率操縱的標籤擁有一定的裁量權，而造成今年貿易及資本流動陷入混亂的新冠肺炎疫情，也可能是考量因素之一。

在美國財政部公布匯率操縱國名單後，被點名的國家不會自動受到處罰，但美國法律規定，華府需要與這些被點名的國家談判。

布朗兄弟哈里曼公司(BBH)全球外匯策略主管Win Thin說：「被列入此名單的隱含意思是你最終可能會受到制裁，且美國會對這些國家施壓，不要讓該國的貨幣貶值太多或允許其升值。」

美國財政部半年一度的匯率報告通常在4月和10月發布，不過，今年受疫情、姆紐欽忙於新財政刺激方案談判，以及總統大選等因素影響，4月的匯率報告迄今仍未出爐。

美國財政部今年1月將中國內地移出匯率操縱國名單，目前觀察名單上有十國，分別是中國內地、越南、南韓、馬來西亞、新加坡、日本、德國、意大利、瑞士、愛爾蘭。台灣則在2017年下半年被移出觀察名單迄今。

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