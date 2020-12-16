澄碧邨連天台戶以300萬元拍出　呎價3686元

拍賣場上再錄成交。忠誠拍賣今日推出11項物業，發言人指，拍賣場上售出1項，為大嶼山澄碧邨第20座連天台單位，實用面積814方呎，開價270萬元，獲4組客爭購，終以300萬元拍出，呎價3,686元，較開價高約11.1%。

另長沙灣聯邦廣場1樓雙號舖位，建築面積250方呎，開價88萬元，則於拍賣前以101萬元沽出。發言人又指，受疫情影響，今日拍賣會只招待參與拍賣人士，並不設任何參觀。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020