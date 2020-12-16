煉油廠掀關閉潮！中國或超美成為最大煉油國

外國傳媒報道，疫情在今年重挫原油需求，經合組織(OECD)預測，發達經濟體的煉油需求今年將至少下降10%，未來25年將下降約27%，且如石油巨企荷蘭蜆殼(Royal Dutch Shell)、埃克森美孚(Exxon Mobil)等也關廠以縮減產能，但出於亞洲的需求損失不如歐美慘重，加上中國正購入廉價原油，有分析認為，中國可能很快就超過美國，成為世界最大煉油國。

事實上，美國最大煉油商Marathon Petroleum將關閉幾家煉油廠，包括新墨西哥州的蓋洛普(Gallup)煉油廠和加州的馬丁尼斯(Martinez)煉油廠。日本的Eneos公司也關閉了大阪煉油廠，而英國石油巨頭BP則於10月底宣布，將關閉位於澳洲珀斯(Perth)、擁有65年歷史的Kwinana煉油廠，因該煉油廠不再具有經濟可行性。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020