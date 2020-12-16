新股專輯：云想科技及遠洋服務暗盤均潛水
2020年12月16日 19:43
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周四(17日)兩隻新股掛牌，惟上市前暗盤表現失色。
短片營銷解決方案供應商云想科技(02131)於輝立交易場高開7.45%，報7.5元，惟一度跌8.3%，低見6.4元，收市報7.01元，較招股價6.98元僅微升0.43%，每手帳賺30元。於耀才暗盤交易市場，開報7.01元，較招股價升0.43%，收市「潛水」，報6.89元，挫1.28%，每手帳面蝕90元。
該公司超購113.45倍，一手中籤比率10%，申請25手才穩獲1手。
物業管理公司遠洋服務(06677)超購7.91倍，一手中籤比率15%，申請9手才穩獲1手。於輝立及耀才均跌穿招股價，分別收報5.77元及5.79元，較招股價5.88元跌1.87%及1.53%，每手帳面虧損55元及45元。
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