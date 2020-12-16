證監會首發虛擬資產交易平台牌照　僅能為專業投資者服務

香港證監會宣布，已向一個在香港的虛擬資產交易平台發出了首個牌照，該平台獲獲發牌1號證券交易及7號提供自動化交易服務牌照，只為專業投資者提供服務，並須受與適用於證券經紀商及自動化交易場所的標準相若的特設規定所約束。

證監會是首批就虛擬資產交易平台制訂全面監管框架的主要監管機構之一，而其所採取的方針與國際標準釐定機關的建議一致。其他主要市場的監管機構亦已宣布關於監管虛擬資產交易的計劃，藉以舒緩外界對於打擊洗錢及消費者保障的憂慮。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，該會對虛擬資產的規管方針旨在保障投資者，並同時促進這個新興行業的穩健和有序發展。當選擇受規管的交易平台獲發牌後，香港的投資者將可輕易地區分受到妥善規管與不受規管的平台。

證監會將繼續致力就發展金融科技業提供一個清晰明確，而且完善的規管環境。政府在11月展開的諮詢中，建議新設一個法律框架，而證監會將可在此框架下規管所有中央虛擬資產交易所，包括只就目前不屬證監會的司法管轄範圍內的虛擬資產進行交易的虛擬資產交易所。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020