下年度預算案獲細則性通過　李偉農：將開展澳投公司整頓工作

澳門立法會今日(16日)召開全體會議，對澳門2021年度財政預算案作討論及表決，最終預算案獲細則性通過，涉及一般綜合預算收入總額958.1億澳門元，其中包括265.8億澳門元的超額財政儲備。

政府於審計報告中提到明年將繼續注資澳門投資發展股份有限公司，有澳門議員對此表示關注。經濟財政司司長李偉農回覆時表示，政府為整體檢視問題，今年初已全面叫停有關的投資及注資項目，同時暫緩已興建項目的開業時間。

李指，政府對審計報告的分析結果非常重視，政府會全面檢視和優化澳投現時的管理工作，亦會著重其管理問題，明年會重點開展整頓工作。他又認為澳投公司的中醫藥產業園定位正確、清晰，惟形容「球員與球證不能混在一起」，重申會將市場管理的部分交予市場。

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