澳門料明年博彩特別稅收入大減50%　今年GDP縮60.9%

澳門立法會第一常設委員會因應《2021財政年度預算案》上載意見書，最新資料顯示，澳門政府估計明年全年博彩收入1,300億元澳門元(下同)，因而料可徵得的博彩特別稅收入為455億元，較2020年初的預算910億元大減50%。值得留意的是，明年博彩中介人佣金的稅項收入料2.1億元，亦較2020年初的預算3億元大減30%

意見書指出，今年10月澳門錄得內地訪客量較9月增長34%，旅客量超過60.3萬人次，10月減去黃金周首7日數據，日均博彩收入2.2億元。相比之下，即使是2003年「沙士」疫情當年，內地還未對澳門實施自由行政策，博彩收益主要靠香港旅客，當時每日平均博彩毛收入約8,000萬元。

綜合當地旅遊局、統計暨普查局和博彩及監察協調局測算，明年訪澳的內地及香港旅客約1,400萬人次，只要內地及香港旅客有序訪澳，料日均訪澳旅客可帶來的博彩收入為3.5億元。

當地政府預計，2020年澳門本地生產總值(GDP)實質萎縮60.9%。展望2021年，若澳門及鄰近地區的疫情持續得到改善，全年GDP將有望取得雙位數增長。

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