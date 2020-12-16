港府抗疫投放僅次日本　成效差劣亞太最羞家

新冠肺炎疫情在全球蔓延，經濟集體衰退，香港更因抗疫不力，令本地失業率「衰過97、差過海嘯」，在亞太區衰到貼地！據國際勞工組織(ILO)發表《2020年亞太就業和社會展望》指出，雖然港府為疫情給予的資助比例在亞太區第二高，僅次於日本，但本年第三季的失業率高於1997年亞洲金融風暴和2008年金融海嘯時期，成為亞太區唯一一個失業率高於當時的地方，即差過澳門、台灣、新加坡等，極為羞家。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，香港失業率高企，與政府「唧牙膏」式抗疫有關，「令痛苦持續落去，明年恐怕會有更多企業倒閉」，失業率或會再上升。反觀內地抗疫方式取得成果，經濟逐漸回復。

根據ILO報告，港府就新冠肺炎而投放的資助，佔2019年的本地生產總值(GDP)達52%，在亞太區比例僅次於日本的65.5%，惟顯著高出第三位澳洲逾20個百分點。報告指出，港府的做法與老撾、緬甸、巴布亞新畿內亞等相似，都是將少於30%的資助直接用於收入的援助，也顯著低於區內中位數65%。陳偉強也批評政府的資助沒有直接入打工仔口袋，而是「錢畀咗企業幾個月之後，又再裁員」。

事實上，按該組織報告，香港今年第三季失業率為6.7%，在亞太區排名第4高，按年增幅卻排第2高，達3.6個百分點，僅次於菲律賓的4.6個百分點。若以工時計，就業不足率(即主動找長工，但每周工作少於35小時)亦大增，在亞太區6個有相關統計數據的經濟體之中排尾二，在本年第二和三季飆254%，夾在越南(增327%)和泰國(增149%)的中間。

報告亦提到亞太區年輕一代的職業前途因疫情而遇到阻滯，影響收入，由於他們工作經驗較成年人淺，能找到長工的機會相對低，且在疫情之下容易被裁。當中，香港年輕人失業率在今年第二季按年大增近8個百分點，遠超成年人，「冠絕」10個有相關統計的亞太區經濟體。

中文大學經濟學系副教授莊太量稱，綜觀全世界年輕人失業率一向高企，香港本次排名變化最高，可能與去年激烈的示威運動有關。他又指，本次香港失業率大增，主因是旅客由每年6,000萬人突然變為近零，令旅遊、餐飲、零售等行業受嚴重打擊。未來失業率如何仍要看政府的控疫方式，但由於建造業逐漸回復，失業率未必再會突然轉壞。

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