美將瑞士和越南列為匯率操縱國 仍「觀察」中國

外國傳媒報道，在特朗普政府的最後一次外匯政策報告中，美國財政部將瑞士和越南列為匯率操縱國。

美國財政部沒有給中國貼上匯率操縱國的標籤，而是將這個世界第二大經濟體保留在「觀察名單」上。美國財政部敦促中國提高在匯率管理上的透明度，尤其是在中央銀行與國有銀行之間的關係方面。

美國財長姆紐欽表示，財政部將跟進對越南和瑞士的認定結果，以消除給外國競爭對手帶來不公平優勢的做法。該文件評估了20個國家和地區在截至6月底4個季度期間的匯率做法，以判斷是否存在匯率操縱行為。

泰國、台灣和印度被添加到財政部的「觀察名單」中，以進行更緊密的審視，日本、南韓、德國、意大利、新加坡和馬來西亞與中國一道保留在該名單之上。

被指定為匯率操縱國不會立即受到處罰，但會加劇貿易緊張局勢。

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