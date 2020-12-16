樓價UPDATES：港島連平台海景戶「5球」有找

過往抗跌力最強的港島二手樓，疫情下都要劈價吸客，香港仔四喜大廈連平台海景戶，約3個月累減105萬元，終以約495萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔四喜大廈低座B室，望海景，兩房間隔，實用面積約316方呎，設有280平方呎平台，以600萬元放盤約3個月，至今累減105萬元，最終獲區內客接洽，以約495萬元成交，實用呎價約15,665元，新買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市。

●西半山殷榮閣低層C室，實用面積960方呎，套三房間隔，望樓景，以2,180萬元易手，實用呎價22,708元，原業主於2013年3月以1,728萬元買入，持貨7年帳面獲利452萬元，單位升值約26%。

●西半山金鳳閣中層D室，實用面積約534方呎，三房間隔，放盤約兩個月，原先叫價1,100萬元，經議價後減價140萬元或約12.7%，最後以960萬元交吉易手，實用呎價約17,978元，新買家為用家，已睇樓近一年，參觀上述單位後24小時內即決定入市。

●西灣河嘉亨灣1座低G室，實用面積約499方呎，兩房連露台間隔，望海景，叫價約1,080萬元，議價後減價約40萬元，以1,040萬元易手，實用呎價約20,842元，新買家為外區客，斥資入市作自住之用。

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九龍區

●西南九龍帝峯．皇殿6座低層B室，開放式間隔，實用面積約301方呎，以約15,500元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以14,500元租出，實用呎租約48.2元，新租客為單身客，睇樓1次即決定承租。

●紅磡灣中心K座高層1室，望內園樓景，兩房間隔，實用面積約411方呎，原業主1個月前以約700萬元放盤，其後獲外區客接洽，議價後減價22萬元，以約678萬元成交，實用呎價約16,496元，新買家心儀物業有裝修，可省去不少裝修費，故睇樓3次後決定承接自用。

●土瓜灣傲雲峰2座低層B室，實用面積663方呎，套三房間隔，最初開價1,200萬元，現以1,088萬元易手，低市價約6%，實用呎價16,410元，新買家為同區租客，見屋苑三房做價低於1,100萬元感吸引，考慮片刻即拍板入市，趁低吸納。

●茶果嶺麗港城32座中層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，開價950萬元，放盤5個月，現累減75萬元，以875萬元成交，實用呎價12,737元，原業主於2007年10月以302萬元買入，持貨13年，現轉手帳面獲利573萬元，單位期內升值約1.9倍。

●將軍澳慧安園1座高層G室，實用面積502方呎，三房兩廳間隔，享內園景，去年9月放盤，原開價730萬元，累減50萬元，減幅6.8%，最終獲區內買家以680萬元承接，實用呎價13,546元，原業主於2007年7月以176.8萬元購入，持貨13年至今轉售帳面獲利503.2萬元，單位期內升值2.8倍。

●將軍澳蔚藍灣畔3座中層H室，實用面積567方呎，三房間隔，議價後以915萬元易手，實用呎價16,138元，原業主於2007年6月以290萬元入市上址，持貨13年轉手帳面獲利625萬元離場，單位期內升值約2.2倍。

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新界區

●西貢銀海山莊連平台單位，實用面積685方呎，屬兩房兩廳設計，叫價1,400萬元，以1,138萬元連車位沽出，累減262萬元或18.7%，實用呎價16,613元，屬低市價水平，原業主於2012年3月購入，當時作價890萬元，持貨逾8年至今沽出帳面獲利248萬元，單位期內升值近28%。

●馬鞍山新港城B座中層3室，實用面積348方呎，兩房間隔，日前以550萬元易手，實用呎價15,805元，原業主於2012年以270萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利280萬元，單位升值約1倍。

●大圍盛薈5座南翼高層C室，實用面積784方呎，套三房間隔，日前以1,351萬元易手，實用呎價17,232元，原業主則2011年以869萬元購入，持貨9年帳面獲利約482萬元，單位升值約55%。

●大埔帝欣苑1座低層B室，實用面積1,085方呎，原先開價1,400萬元，放盤8星期，累減137萬元，減幅約9.8%，最終獲用家以1,263萬元承接，實用呎價11,641元，原業主於2006年7月購入上址，當時作價478萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利785萬元，單位期內升值1.6倍。

●粉嶺百福花園中低層G室，實用面積約753方呎，套三房連儲物房間隔，日前終以16,500元獲承租，實用呎租約22元，新租客為外區客，為了縮減開支，轉為在新界平租單位，現時屋苑暫無其他租盤提供，買賣放盤則有約2個，入場價由1,200萬元起。

●元朗世宙2座低層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，今年1月中開始放盤，原業主開價700萬元，經議價後減價35萬元或約5%，最終以665萬元沽出，原業主於2015年12月以約555.3萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約109.7萬元，物業升值約20%。

●元朗YOHO MIDTOWN錄12月首宗二手買賣，單位為3座低層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原業主早前叫價約828萬元放售約1個月，吸引用家洽商承接，睇樓1次即決定入市，雙方議價後以813萬元成交，實用呎價約16,036元。

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