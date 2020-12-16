積金局：注意到犯罪集團教唆作永久離港虛假聲明

積金局向中介人發出通函，指最近注意到，有犯罪集團為了賺取佣金或服務費而涉嫌誘使及/或教唆計劃成員，作出永久離開香港的虛假聲明，藉以在年滿65歲前提取強積金權益。

積金局提醒所有註冊中介人，根據《強積金條例》第43E條及《刑事罪行條例》(第20章)第36條，任何人作出虛假或具誤導性的陳述以提早提取強積金權益，即屬干犯刑事罪行。

任何人協助及/或教唆計劃成員作出該等虚假或具誤導性的陳述，亦可能會被刑事檢控，註冊中介人如干犯該等罪行，亦可能會違反《強積金條例》第34ZL條及《操守指引》的相關規定，並可能會受到紀律處分。

積金局提醒各主事中介人向附屬中介人傳達上述訊息，並確保不會參與任何非法活動。主事中介人應為附屬中介人提供充足培訓，以確保知悉強積金制度的最新發展，並持續提升專業知識。

該局並提醒受託人，回鄉證是大部分港人擁有的旅行證件，因此單憑回鄉證是不足以作為計劃移居中國內地的證明，受託人應該統一批核準則及程序，要求申請人提供更多證明文件。

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