樺欣控股發盈警
2020年12月16日 21:58
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樺欣控股(01657)發盈警，預期截至10月31日止6個月錄得盈利不超過1000萬港元，2019年同期則錄得盈利約1,200萬元，主因是疫情於2020年爆發，導致不利經濟環境以及極端市場及營運狀況出現，導致供應服裝產品之客戶訂單減少；多個英國、美國及其他歐洲國家之管理機構為遏止疫情而實施社交距離政策、禁聚令、旅遊限制、禁足令及其他措施，導致公司部分供應服裝產品客戶延遲出貨及取消訂單；因應主要客戶的要求而給予之銷售折扣導致來自供應服裝產品收入下跌；因應主要客戶的要求而重新安排出貨時間，繼而因縮短生產時間導致供應服裝產品生產成本上升。
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