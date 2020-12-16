【悲情樓市】樓價挫全年豪宅料跌3.5%　海怡年半賣平約15%

受新冠肺炎疫情影響，今年本港住宅走勢難被看好，市場預期全年中小型單位樓價將跌1%，豪宅跌幅料更達3.5%。近日藍籌二手屋苑做價持續向下，紅磡黃埔花園一個兩房單位賣778萬元，低市價5%，而鴨脷洲海怡半島做價亦險守千萬，較去年中同類型單位跌價約15.3%。

利嘉閣指出，今年首11個月中小型住宅價格暫僅錄0.2%升幅，但相信全年仍會下跌，租金跌幅料達4.5%，至於豪宅租金則有5%跌幅。樓價回落，二手私宅每宗轉手平均賺幅連跌兩年，今年截至12月13日為止，每宗賺幅僅約74.6%，較去年全年回落10.9個百分點。

該行總裁廖偉強認為，過去一年樓價未見大跌，若日後疫苗出現，疫情得以解決，明年樓價反彈5至10%絕不為奇，而中小型住宅樓價料升約8至10%，豪宅則有約5%的潛在升幅。

此外，美聯稱，今年樓市交投出現「一手跌、二手升」局面，預期全年新盤銷售量錄約1.45萬伙，按年少約22%，金額同期料跌近20%至約1,620億元。相反，今年二手住宅註冊量料達約4.7萬宗，按年升約13.9%。

該行住宅部行政總裁布少明稱，低息環境持續、各國「放水」救市，加上新供應不多，若疫情受控，明年樓市可平穩向上。他預期一、二手成交量可分別回升至1.8萬及5萬宗水平，金額料漲至2,420億及4,700億元。

他續促請政府制訂進一步「減辣」時間表，如放寬按揭保險門檻至1,000萬至2,000萬元物業可承做七成按揭，並取消額外印花稅等措施幫助市民上車。

近期藍籌屋苑續錄跌價成交。中原周德龍表示，黃埔花園5期9座低層H室，實用面積503方呎，減價62萬元沽，呎價15,467元。消息稱，海怡半島30座中層單位，實用面積687方呎，減價50萬元，以1,000萬元沽出，呎價14,556元，該單位對上一層去年5月售價達1,180萬元。

而業主趕移民亦加速近日樓價下瀉。置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心1座高層F室，原業主打算移居海外，叫價約590萬元放盤約1個月，終以547萬元售出，呎價約12,022元，低估價約7%。

何文田二手市再錄蝕讓，消息稱，加多利峯中層兩房戶，今年6月放盤，累減250萬元，以1,000萬元售出，約5年帳面貶值逾90萬元。

●未補價公居屋買賣月挫57%

肺炎疫情再爆發，資助房屋二手市場即時冰封。根據房委會資料，12月份未補價第二市場公屋及居屋暫僅錄9宗成交，較上月同期約21宗大減約57%。

期間第二市場交投量雖回落，但仍錄新居屋二手轉讓個案。天水圍屏欣苑一個B座低層單位，實用面積約384方呎，未補價賣361.5萬元，呎價9,414元。單位2018年才入伙，兩年帳面升值逾90%，即使轉手須付10%額外印花稅，料仍屬獲利個案。

事實上，業主叫價亦回軟，早前錄得多個確診個案的馬鞍山居屋錦豐苑，錄得劈價個案。世紀21奇豐胡國強指，屋苑J座中層7室，實用面積約540方呎，兩房間隔，第二市場叫價600萬元放盤，減價52萬元後，獲買家以548萬元承接，減幅近9%，呎價約10,148元。

將軍澳居屋富康花園錄同類成交。世紀21將軍澳魏仕良表示，該盤5座一個高層兩房單位，實用面積約484方呎，9月時於第二市場開價520萬元，先後累減共22萬元，獲買家以498萬元購入，呎價約10,289元，減幅約4%。

此外，根據房委會臨時數字，11月份未補價市場暫錄148宗成交，較10月全月仍少約15.4%。不過，鴨脷洲公屋利東邨一個高層實用面積381方呎單位，上月以345萬元售，成交呎價約9,055元，為公屋物業再次升穿9,000元。

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