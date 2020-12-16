比特幣首次升穿2萬美元

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)近期愈升愈有，根據CryptoCompare數據，比特幣於周三(16日)首次突破20,000美元。

比特幣交易過去由散戶、專業投機客和另類量化基金主導，走勢極為波動，故很多主流投資者望而卻步。不過，隨着著名對沖基金經理瓊斯和德魯肯米勒表示對比特幣有興趣，金融支付公司PayPal亦接納商戶採用比特幣，形勢似乎正逐步改變。

有市場人士更指出，最近開始有資金從黃金轉入比特幣，加快後者的上升動力。

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