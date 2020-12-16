重磅業主沽貨！傳逾4625萬元連車位沽天鑄

重磅業主繼續出貨，市場消息透露，何文田天鑄3座一個單位，實用面積1,428方呎，市傳以逾4,000萬港元沽出，新買家再以625萬元向原業主另購1個車位，總成交價料逾4,625萬元。

據了解，原業主於同屋苑持有多個單位，上址於2016年以逾4,238萬元購入，其後再以逾300餘萬元購入車位。而一手成交記錄冊顯示，原業主一手購入單位時，有機會獲得逾24%現金回贈，是次轉手料獲利離場。

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