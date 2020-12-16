【深度解構】中芯內部爆衝突　半導體產業凍過水？

曾為現今晶片代工霸主台積電立下赫赫戰功的蔣尚義日前回巢中芯國際(00981，688981.SH)出任副董事長，市場憧憬他可與同樣曾是台積電研發大將的聯合首席執行官梁孟松並肩作戰，協助內地從美國發動的晶片戰中殺出重圍。詎料市場周三(16日)即驚傳梁因為不滿公司沒事先通知他蔣「回鑊」而請辭，流傳的致董事信件堪稱含悲凝恨。中國晶片供應自主之路，誠多舛也！

中芯周三開市前宣布讓其港股停牌，中午刊發的公告僅指「目前正積極與梁(孟松)博士核實其真實辭任之意願」。中芯港股下午復牌後股價曾瀉9.64%，收市仍挫4.94%，險守20元關，A股股價則收跌5.52%。反觀台灣同業台積電及聯華電子分別收升2.05%及1.59%。

網上流傳一份梁孟松致中芯董事會的繁體中文信函(梁是台灣人)，就決議任命蔣尚義再次加入董事會抒發己見，指董事長周子學上周三告知他「蔣先生」即將出任副董事長，事前蒙在鼓裏，對此「感到十分錯愕與不解……深深的感到已經不再被尊重與不被信任」，更謂「你們應該不再需要我在此續公司的前景打拼(拚)奮鬥了……我可以暫時安心的休息片刻」。

蔣尚義首次加盟中芯只是獨立非執行董事，現在成為執行董事兼副董事長，顯然是升格。據報梁稱，「董事會和股東會通過蔣先生提名任職之後，我將正式提出辭呈，但是公司應該對我這3年多的貢獻給予全面公正的評價」！梁的信件沒提過「蔣尚義」3字。

梁孟松請辭的消息非常轟動，事關他2017年檔中芯後，用了不夠一年時間便帶領肩負中國晶片供應自主重任的中芯成功於14納米製程取得突破。

中芯從28納米製程跨過一代製程量產14納米製程還不是最重要，而是14納米乃中芯首個採用FinFET(鰭式場效電晶體)晶片運算元件架構的製程。這個與中芯前代製程不同的架構乃梁的「師傅」、台積電前技術長胡正明所發明，台積電預計2022年量產的3納米製程也是沿用FinFET，換言之梁令中芯有希望殺入最尖端的晶片製程。

網傳的梁氏信函又提到，中芯面臨美國種種打壓，嚴重威脅先進工藝之發展，而他效力中芯3年多「幾乎從未休假」，完成了從28納米到7納米共5代製程的開發，7納米之開發也「已經完成」，可於明年4月試產。5納米及3納米最關鍵、最艱鉅的「8大項技術」亦已「有序展開」，極紫外光(EUV)光刻機一到手便可進入全面開發階段。

梁孟松會否離開中芯仍是未知之數。招商證券國際分析師陳永豪認為，就算梁真的離開，應該也不太可能令研發團隊散掉，闖先進製程的前景仍存有很大不確定性，畢竟梁是中芯縮短與國際先進同行技術落差的重要推手。儘管蔣尚義曾言在中芯較容易實現他對先進封裝的抱負，這並不能完全取代更的先進製程。

撇開人事變動單看業務，陳氏認為，8吋晶圓代工產能不足的情況應該至少持續到明年上半年，對中芯明年盈利增長是頗強的推動力，因為8吋晶圓代工是中芯較賺錢的業務。

【私人恩怨：梁孟松曾涉洩露技術 不獲重用】

驚傳辭職的梁孟松，他11年前離開台積電後跳槽南韓三星電子，三星晶片工藝突飛猛進，甚至一度在16納米製程超越台積電，迄今仍是台積電心腹大患。梁氏當年被台積電懷疑洩露技術而控告，被判不得再到三星上班。這一切，據報源於他不甘人後。

坊間流傳梁氏過檔三星與其韓裔妻子有關，而台媒當年則報道，其出走是因為不滿公司升遷安排。蔣尚義2006年從台積電退休時，因公司研發組織龐大，擬設兩名研發副總分擔重負，怎料梁氏卻無被委為研發副總。蔣氏後來拆局指，梁氏技術高超，可是視野不夠。

他後來與台積電對簿公堂時提及在公司遭「冷凍」，8個月時間只能做些瑣碎事務，「憑我的資歷要我去一個不能發揮的單位」、「感到被欺騙、被侮辱，高層完全不重視我」。

不過，台積電方面當時反駁，其實時任董事長張忠謀另有盤算——讓梁氏打理「超越摩爾定律計劃」，深耕更多成熟製程的工藝。可是，據報梁氏覺得計劃只是統合落後技術，形同「燉冬菇」。台積電前法務長方淑華慨嘆梁「就是有種執念，覺得要做最先進的技術，才算重用」。台媒指出，台積電現任總裁魏哲家就是因為在該計劃做得好，而獲張忠謀終極交棒。

其實，中芯創立20年來多番風雨。綜合內媒報道，張汝京當年，因不滿收購其公司的台積電無如他所願赴內地設廠，結果他離開台灣赴內地創辦中芯。另方面，中芯與台積電之間有知識產權爭拗，雙方雖然和解，但卻間接令張氏2009年離開中芯。怎料，張氏離任後僅兩年，中芯的台籍首席執行官王寧國在股東周年大會亦被踢出董事局，並於半個月後離職，事件據傳與內地出身及獲大股東支持的營運長楊士寧有派閥鬥爭有關。

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