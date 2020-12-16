夜市UPDATES：美股好淡爭持　港股夜期高水

美國聯儲局將公布今年最後一次的議息結果，當局會否調整買債計劃成焦點。美股早市走勢反覆，其中道指報30,181點，跌17點或0.06%；標指報3,695點，升0.76點，或0.02%；納指報12,611點，升16點或0.13%。港股期指夜市報26,468點，跌62點，高水8點。

儘管過去數月內投資者對陷入僵局的刺激談判感到失望，但本周似乎迎來曙光。兩黨最新會議後，參院多數黨派領袖麥康奈爾表示，國會如果沒有達成協議就不該休假，如果沒有抗疫刺激方案，我們就不會離開這裏。

【22:30】美股道指周二(15日)反彈337點後，最新零售數據欠佳下，周三(16日)早段好淡爭持，微跌8點，報30,190點；標指升不足1點，至3,695點；以科技股為主的納指漲4點，至12,599點，市場注視聯儲局香港時間周四(17日)凌晨公布的議息結果。

聯合航空、JetBlue及Spirit Airlines遭摩根大通把投資評級調低兩級，由「增持」削至「減持」，建議投資者伺機獲利沽出，以及需求趨勢令人憂慮。聯航股價早段挫2.28%至46.38美元。

美國新股市場持續熾熱，但高盛行政總裁所羅門對散戶投資者瘋炒新股表示憂慮，他指出一些最近上市的新股儘管業務良好，但明顯地，現時市場價格反映這些公司一切會完美執行，並在一段長時間內保持強大增長。

網絡平台Wish母公司ContextLogic股份周三在納斯達克掛牌上市，以招股價範圍上限24美元定價，集資11億美元，市值170億美元，遠高過去年8月最後一次私人市場融資時的110億美元。

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