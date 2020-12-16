第七大道折讓配股 料籌3.4億
2020年12月16日 22:38
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第七大道(00797)公布，與認購方訂立協議，將以每股2.59港元，較收市價折讓約0.38%，配售1.33億股，佔擴大後已發行股本約4.86%，料集資淨額約3.45億元，擬用作支付收購Osmanthus Vale Holdings Limited的分期付款；以及為拓展其遊戲業務提供額外資金，包括增速遊戲開發及推廣以進一步完善公司於遊戲產業的戰略布局、發展海外市場業務，以及收購和投資國內及海外的優質業內企業以強化協同效應。
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