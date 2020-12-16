新盤UPDATES：市場氣氛保持活躍　豪宅需求殷切

疫情下新盤市場氣氛保持活躍，尤其豪宅物業需求仍然殷切，個別新盤亦積籌備本月內推出市場，反映發展商繼續看好後市。

●據成交紀錄冊資料顯示，會德豐地產位於啟德的OASIS KAI TAK周二(15日)錄終止交易個案。單位為低座D座5至6樓D室特色單位，實用面積1,197方呎，連281方呎天台，原於2018年3月以3,655.8萬元售出，但已列明終止買賣合約。發展商隨即於周三(16日)公布銷售安排，以招標形式重新推售該單位，招標日期分別為本月21日及24日兩天，每日招標3小時。

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