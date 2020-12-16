新盤UPDATES：市場氣氛保持活躍 豪宅需求殷切
2020年12月16日 22:42
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疫情下新盤市場氣氛保持活躍，尤其豪宅物業需求仍然殷切，個別新盤亦積籌備本月內推出市場，反映發展商繼續看好後市。
●香港興業國際(00480)的愉景灣意峰再錄成交。據成交紀錄冊顯示，該項目10號洋房以5,180萬港元售出。物業實用面積2,023方呎，花園面積3,155方呎，連184方呎平台及714方呎天台，成交呎價25,606元。
●信和置業(00083)馬鞍山烏溪沙低密度項目Silversands，有機會於本月內取得預售樓花同意書及推售，目前該集團正積極籌備售樓說明書及示範單位。項目由4座大樓組成，共提供160伙，戶型多元化，包括1至4房間隔。當中1房至2房約佔全盤110伙，實用面積約310至510方呎，而3房至4房約佔全盤50伙，實用面積約930至1,300方呎。
●據成交紀錄冊資料顯示，會德豐地產位於啟德的OASIS KAI TAK周二(15日)錄終止交易個案。單位為低座D座5至6樓D室特色單位，實用面積1,197方呎，連281方呎天台，原於2018年3月以3,655.8萬元售出，但已列明終止買賣合約。發展商隨即於周三(16日)公布銷售安排，以招標形式重新推售該單位，招標日期分別為本月21日及24日兩天，每日招標3小時。
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