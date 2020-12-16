美國會領袖接近達成不到9000億美元救市方案

外國傳媒報道，據一位消息人士透露，美國國會兩黨領袖接近就規模不到9,000億美元的抗疫紓困法案達成協議。他們希望將政府支出法案與紓困法案合併，然後在周末前通過。

眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默、參議院多數黨領袖麥康奈爾和眾議院共和黨領袖麥卡錫周二(15日)晚磋商數小時後，預計周三(16日)將繼續會談。

預計國會將公布1.4萬億美元的綜合性政府支出法案，用於滿足2021財年的政府運作預算需求。這項法案必須於本周通過並簽署立法，以免周六(19日)政府陷入停擺。

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