冠城鐘錶珠寶向主席出售若干鐘錶品牌

冠城於這次交易的待售股份，乃指國際飛迅、依波系列品牌、佳城、開心國際、盛科國際、領豐行及港益各自的全部已發行股份，總值15億元。國際飛迅持有「綺年華」及「勞特萊」鐘錶品牌；依波精品集團主要在中國從事「依波」品牌鐘錶的生產及分銷；佳城集團主要在中國從事鐘錶時計產品的生產及分銷，並擁有鐘錶品牌「羅西尼」。至於開心國際則持有「崑崙」鐘錶品牌。盛科國際主要從事鐘錶及時計產品的分銷；領豐行主要從事鐘錶及時計產品的分銷；港益則為投資控股公司。

另外，買方還會收購上述公司的待售貸款，涉及20.3億元，將分4期結清，交易完成時首會用4億元的的特別股息抵銷，其餘3期分3年找，每次最少支付2億元，另加利息。通告指，所得款項用途扣除交易成本後，淨額約19億元(即待售股份代價與第1期付款之總和)，其中12億元將用於償還餘下集團的銀行貸款；5.7億元用於分派特別股息，其餘作一般營運資金用途。

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