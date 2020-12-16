【產經評論】中日齊心掟美債　亞元崛起非夢話

美國兩大債主日本和中國在10月雙雙減持美國國債，對市場發出重要訊息，就是兩國都在推動「去美元」進程！如是者，長期靠舉債度日的美國如何延續此生存之道，不無疑問。美債失寵既成新常態，也反映美元正陷貶值危機，全球大量資金須尋找新的停泊目標，說不定正在醞釀「亞元」新時代崛起！

日本和中國近年一直是持有美債最多的兩個海外國家，然而，兩者今年以來均連月減持，其中，中國持美債數量更降至近4年新低，誠然已是美債市場一個「大利淡」信號。

事實上，資金外流不只限於美國國債，美元企業債同樣失寵。近因是美國經濟持續受疫情衝擊，且政局動盪，外資對美元資產的投資意欲下降；遠因是美國長期靠舉債度日，嚴重透支美元信用。美國政府財政不斷惡化，加上近年特朗普政府奉行反全球化和「美國優先」主張，改變全球經貿格局，迫使各大央行不得不落實去美元中心化進程。

全球去美元化成為新常態，除體現於減持美債外，還包括在石油等大宗商品交易中改用非美元貨幣；外匯儲備中持有非美元貨幣佔比上升；不同經濟體之間加速本幣化結算進程，簽訂廣泛互換協議；以及增加實物黃金儲備以對沖美元風險，並加快推動主權數碼貨幣和新經貿結算渠道等行徑。

當美債需求續降，美國將面對兩大問題：首先是「債冚債」面臨斷裂風險；二來是美元需求下降，中長期貶值趨勢難以扭轉。這意味過去大半個世紀，全球經濟以美債、石油、美元為核心的「美元霸權」時代醞釀巨變。

相比之下，亞洲經歷過去廿年磨練，如今經濟與市場發展已相對成熟，在歐美經濟持續走下坡，美國零息而歐洲負息下，亞洲新興經濟體前景更清晰、回報更吸引。11月中，15個亞太地區經濟體聯手簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，組成全球最大自由貿易區，將進一步鞏固亞太經濟在疫後的影響力。誠然，今年以來亞洲貨幣持續升值，與美元貶值之勢形成鮮明對比，正說明資金取向。

有「歐元之父」稱號的諾貝爾經濟學得主蒙代爾曾預言，世界將出現3大貨幣區，即歐元區、美元區和亞洲貨幣區（即亞元區）。如今看來，在美元衰落之下，亞太地區須尋求建立統一貨幣，隨着區內加強經貿合作，下一步將朝着建立相應的金融危機防範機制合作，以尋求共同穩定發展基礎。可見長遠而言，「亞元」興起絕非夢話！

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020