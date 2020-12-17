亞太絲路投資委任前藝人曹眾出任執行董事

通告指，曹眾現年52歲，擁有香港科技大學商學院工商管理碩士學位，温州肯恩大學商學院榮譽教授。她是香港專業及資深行政人員協會創始會員，浙江省政協委員。曾擔任浙江省旅遊形象大使，安徽旅遊代言人，上海世博會海外宣傳大使，香港TVB主持人，影視製作人。2011年參與投資飲食行業，曾擔任2家上市公司的品牌總監及集團副總裁。2017年接觸先進醫療生物科技領域，現任衞斯曼防癌基金會執行會長。

與此同時，該公司又宣布委任閆立為董事會主席，又2013年諾貝爾生理學或醫學獎得主Randy Wayne SCHEKMAN為榮譽主席兼首席科學家。2項任命與曹眾的一同於12月16日起生效。

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