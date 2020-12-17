東方日報B1：中芯舵手傳劈炮　華晶片自主恐「芯」碎

曾為現今晶片代工霸主台積電立下赫赫戰功的蔣尚義，他日前回巢中芯國際(00981，688981.SH)出任副董事長，市場憧憬他可與同樣曾是台積電研發大將的聯合首席執行官梁孟松並肩作戰，協助內地從美國發動的晶片戰中殺出重圍。詎料市場周三(16日)即驚傳，梁不滿公司沒事先通知他蔣「回巢」，故而請辭，流傳的致董事信件堪稱含悲凝恨。中國晶片供應自主之路，誠多舛也！

中芯周三開市前宣布其港股停牌，中午刊發的公告僅指「目前正積極與梁(孟松)博士核實其真實辭任之意願」。中芯港股下午復牌後股價曾瀉9.64%，收市仍挫4.94%，險守20元關，收報20.2元；其A股股價則收跌5.52%。反觀，台灣同業台積電及聯華電子分別收升2.05%及1.59%。

網上流傳一份梁孟松致中芯董事會的繁體中文信函(梁是台灣人)，就決議任命蔣尚義再次加入董事會抒發己見，指董事長周子學上周三告知他「蔣先生」即將出任副董事長，對於事前蒙在鼓裏，「感到十分錯愕與不解……深深的感到已經不再被尊重與不被信任」，更謂「你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拚奮鬥了……我可以暫時安心的休息片刻」。

蔣尚義首次加盟中芯只是獨立非執行董事，現在成為執行董事兼副董事長，顯然是升格。

據報梁稱，「董事會和股東會通過蔣先生提名任職之後，我將正式提出辭呈，但是公司應該對我這3年多的貢獻給予全面公正的評價」！該信上則沒有提過「蔣尚義」3字。

梁孟松請辭的消息非常轟動，事關他2017年過檔中芯後，用了不夠一年時間便帶領肩負中國晶片供應自主重任的中芯，成功於14納米製程取得突破。

中芯從28納米製程跨過一代製程量產14納米製程還不是最重要，而是14納米乃中芯首個採用FinFET(鰭式場效電晶體)晶片運算元件架構的製程。這個與中芯前代製程不同的架構乃梁的「師傅」、台積電前技術長胡正明所發明，台積電預計2022年量產的3納米製程也是沿用FinFET，換言之梁氏令中芯有希望殺入最尖端的晶片製程。

網傳梁氏信函提到，中芯面臨美國種種打壓，嚴重威脅先進工藝之發展，而他效力中芯3年多「幾乎從未休假」，完成從28納米到7納米共5代製程的開發，7納米之開發也「已經完成」，可於明年4月試產。5納米及3納米最關鍵、最艱巨的「8大項技術」亦已「有序展開」，極紫外光(EUV)光刻機一到手便可進入全面開發階段。

梁孟松會否離開中芯仍是未知之數。招商證券國際分析師陳永豪認為，就算梁氏真的離開，應該也不太可能令研發團隊散掉，闖先進製程的前景仍存有很大不確定性，畢竟梁氏是中芯縮短與國際先進同行技術落差的重要推手。儘管蔣尚義曾言在中芯較容易實現他對先進封裝的抱負，這並不能完全取代更先進製程。

撇開人事變動單看業務，陳氏認為，8吋晶圓代工產能不足的情況，應該至少持續到明年上半年，對中芯明年盈利增長是頗強的推動力，因為8吋晶圓代工是中芯較賺錢的業務。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020