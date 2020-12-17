歐股收市做好　法巴挫逾2%

歐洲股市周三(16日)做好，英國富時100指數收報6,570點，升57點或0.88%；法國CAC指數收報5,547點，升17點或0.31%；德國DAX指數收報13,565點，升203點或1.52%。

巴克萊銀行因沒有遵循正確的程序，聯繫尚未償還貸款的客戶且沒有與他們進行「適當對話」，被英國監管當局罰款2,600萬英鎊，股價全日跌0.35%。

歐洲央行發表聲明，明年將允許一些銀行恢復部分股息支付，同時敦促它們保持金融儲備以抵禦疫情衝擊。法國巴黎銀行下挫2.34%，德意志銀行漲0.57%。

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