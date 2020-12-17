聯儲局維持利率不變　符合市場預期

美國聯儲局結束今年最後一次議息會議，於香港時間周四(17日)凌晨宣布，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，符合預期，並承諾繼續買債直至就業市場全面復甦。該局主席鮑威爾稍後召開記者會，為當局最新政策行解畫。

聯儲局今年3月減息至接近零水平，官員9月時進一步表示當局不急於加息。而自6月開始，聯儲局承諾每月買債1,200億美元，包括800億美元美債及400億美元按揭抵押證券，以壓低長期利率。

而自上次聯儲局議息後，美國經濟和政治形勢顯著改善。上月9日，輝瑞藥廠及德國BioNTech宣布其合作研發的新冠肺炎有效率達90%，消息大大提振投資者及經濟的信心，而該疫苗已於本周開始在美國正式接種。

另一方面，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾日前祝賀候任總統拜登，呼籲參議院的黨友不要與反對選舉結果的共和黨眾議員合謀，阻撓國會確認選舉人投票結果，言論料有助降低當地政治風險。

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