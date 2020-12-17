鮑威爾：聯儲局未來長時間內將維持寬鬆幣策

美國聯儲局主席鮑威爾周三(16日)於記者會上表示，預計明年首季的經濟數據，將反映出新冠肺炎疫情升溫所造成的重大影響，認為當地確診人數增加會傷害到經濟，因此相信未來4至6個月仍然需要從各方面提供支持，並預期聯儲局在相當長的一段時期內會繼續幫助經濟發展。

鮑威爾並指，由於疫苗已開始接種，相信明年下半年經濟表現強勁。他認為疫情已經給美國通脹造成重大影響，相信疫苗是非常正面的進展，但未來仍然面臨重大挑戰及不確定性，其中，確診人數持續增加令人感到憂心。

他續說，聯儲局不會針對「實質性」進展給出確切的指標，並強調該局還有很多寬鬆政策工具，又指在縮減債券購買之前，聯儲局將發布警告；至於在通脹重返正軌之前，不會提前加息。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020