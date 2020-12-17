國際油價上漲 布油衝上51美元水平

國際油價周三(16日)上漲，紐約1月期油收報每桶47.82美元，升20美仙或0.42%；布蘭特2月期油收報每桶51.08美元，升32美仙或0.63%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存下降310萬桶，市場預期下降190萬桶。Mizuho能源期貨主管Bob Yawger表示，美油庫存下降，加上美國新一輪刺激方案醞釀出台，均對油價有支持作用。

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