美股收市：道指跌44點　納指連續兩日破頂

聯儲局一如預期維持利率不變，投資者繼續觀望新一輪紓困方案在美國國會的談判進展，美國股市周三(16日)窄幅上落。道指收報30,154點，跌44點或0.15%；標指收報3,701點，升6點或0.18%；納指收報12,658點，升63點或0.5%，連續兩日創收市新高。

聯儲局結束今年最後一次議息會議，宣布維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，符合預期，並承諾繼續買債直至就業市場全面復甦。

該局主席鮑威爾警告在疫情下經濟前景面臨重大挑戰及不確定性，預期聯儲局在相當長的一段時期內會繼續幫助經濟發展。

儘管過去數月內投資者對陷入僵局的刺激談判感到失望，但本周似乎迎來曙光。兩黨最新會議後，參院多數黨派領袖麥康奈爾表示，國會如果沒有達成協議就不該休假，如果沒有抗疫刺激方案，我們就不會離開這裏。

美國新股市場持續熾熱，但高盛行政總裁所羅門對散戶投資者瘋炒新股表示憂慮，他指出一些最近上市的新股儘管業務良好，但明顯地，現時市場價格反映這些公司一切會完美執行，並在一段長時間內保持強大增長。

網絡平台Wish母公司ContextLogic股份周三在納斯達克掛牌上市，以招股價範圍上限24美元定價，集資11億美元，市值170億美元，遠高過去年8月最後一次私人市場融資時的110億美元。ContextLogic股價收報20.02美元，較招股價低16.46%。

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