【專家點評】彭偉新：石藥集團估值較低較值博

港股經過周二急跌，一度跌至26,100點水平附近，但最後因為未有失守保歷加通道的底部，因此，整體沽壓亦不見太大。而港股亦借助美股周二反彈而反彈接近200點，推動恒指作出反彈，不過，恒指最後仍然未能完全收復到10天線及20天線的阻力，似乎反映出港股的短期阻力仍然較重，特別是在年底時，投資者都會偏向在市場反彈時盡量減磅，令到港股的反彈非常有限，預期港股仍然會在短期內繼續維持反覆的走勢。尤其是恒指相信仍然可以在年底前企穩在26,100點以上，但要進一步上升，並突破保歷加通道頂部阻力的話，相信並不容易。由於恒指在近日回調後，多次在下調26,100點均見支持，相信該水平會繼續成為支持的支持。至於現時保歷加通道的垂直高度在收窄至只有600點後，或會有作出擴闊的機會，因此，預期恒指可能在垂直高度擴闊下，通道頂部繼續上行下，會有機會逐步反彈上27,000點水平的機會。

股價由今年9月高位11.16元持續回落後，雖然已跌穿了所有的移動平均線支持，而且更形成了一浪低於一浪走勢，不過，RSI反而先行在11月見底，形成了RSI牛背馳走勢。股價有望在資金重新吸納石藥集團的股份下見底。若果以整個自9月開始形成的回調走勢，按黃金比率38.2%作為首個反彈目標，股價可以反彈至8.7元水平，投資者可以在7.8元水平買入，上望8.7元，至於股價一旦跌穿7.1元，亦要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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