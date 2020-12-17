比特幣突破兩萬美元創新高　背後推手是誰？

虛擬貨幣比特幣近日繼續飆升，於香港時間周四(17日)清晨，報21,391.7美元，過去24小時急升9.56%，再創新高，並且為歷史上首次升穿2萬美元、2.1萬美元兩個關口。

比特幣經歷新冠肺炎疫情的低谷後強勁反彈，其價格較今年3月低位急升逾4倍，今年以來亦累升超過兩倍。

分析認為，金融科技公司PayPal和Square推動了比特幣的升勢，其中今年10月擁有超過3億活躍用戶的PayPal宣布將支持客戶買賣和持有比特幣。

投資區塊鍊和虛擬貨幣領域的對沖基金Pantera Capital在上月估算，PayPal推出比特幣業務三周內，其客戶買入的比特幣已經約佔市場新供應幣的70%。

虛擬貨幣投資機構BKCM創始人兼CEO Brian Kelly認為，金融科技公司帶來的更重大改變是，他們創造了新的需求，PayPal和Square讓那些初次試水加密貨幣的新手能更容易通過主流應用(App)買入和交易比特幣。

此外，多位知名對沖基金經理近月高調唱好比特幣，仍推動了更多市場參與者投入比特幣交易。華爾街對沖基金巨頭Paul Tudor Jones早前直言比特幣是最佳通脹對沖工具；至於Stanley Druckenmiller和Bill Miller都自稱看好比特幣。

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