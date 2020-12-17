【專家點評】陳蓓敏：港股走勢偏軟　後市關鍵位係...

美國選舉人團投票，正式選出民主黨拜登為新一位總統。隨着世界各元首恭賀，國內選舉人票落實，拜登發表講話，新一任總統章節即將打開。美國正式展開疫苗接種工作，預計明年第二季中，大部分美國人已可獲接種。 美股近期常常出現早段做好探高，收市回軟格局。聖誕節臨近，外圍美股氣氛做好。歐洲多國如德國、荷蘭、英國等宣布封城封關至1月中。因由疫苗接種，抵銷了封關負面消息，歐洲股市牛皮。

繼國家暫停螞蟻上市後，周一國家市場監管總局又再向國內新經濟巨頭發炮，加強監管反壟斷和預防資本無序擴張。龍頭巨企短線受壓。年內新經濟板塊表現錄得不少升幅，現藉勢回調整固，實屬合理。中央經濟工作會議即將舉行，市場關注中國如何在財政和貨幣上施政，來面對環球經濟和疫情的變化。港股恒指於26,000至27,000區間橫行逾一個月，日線圖走勢偏軟，失守10天和20天線下，但若本周五能收26,500水平或以上，走勢仍未屬悲觀。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。

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