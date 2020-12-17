【專家點評】聯博：新興市場債券具四大利好因素

環球經濟經歷嚴冬以後，明年有望強勢反彈，但結構性不利因素及不明朗因素仍然存在，市場波動或會升溫。聯博認為，新興市場表現較穩健，投資者宜利用四大關鍵因素，發掘新興市場債券具吸引力的投資機遇。

第一，新興市場表現較穩健。即使是巴西、印度等疫情一度加劇的主要新興市場國家，目前確診個案數字逐漸穩定，疫情曲線轉趨平緩。目前，新興市場各大政府逐漸放寬防疫措施，以期維持稅收來源；同時，透過限制財政刺激的規模，以避免影響主權評級。因此，早前市場一度憂慮疫情將引發系統性違約事件，至今尚未發生。另外，投資者早於2020年已預期阿根廷、厄瓜多爾、與黎巴嫩會出現違約事件。

新興市場有望繼續保持穩健。隨着疫苗研發、治療方法、甚至是病毒檢測量傳出進一步的好消息，未來有望刺激環球經濟增長，同時亦有利於新興市場資產的表現。

第二，美國總統大選結果至關重要。拜登贏得總統大選，美國較有可能回歸傳統的外交政策，中美之間的貿易協商進程也較容易預測。整體風險降低的環境下，新興市場債券亦將受惠。若民主黨同時贏得白宮與參眾兩院，美國很有可能會擴大財政支出，並加強基礎建設的投資力度，屆時向美國提供原物料的新興市場國家與企業有望受惠。

新政府可能重新檢視國際貨幣基金組織(IMF)對全球經濟發揮的作用，可能會增加或重新分配特別提款權，藉此為新興市場國家增加融資渠道。

另外，美國的能源政策對於新興市場經濟尤其重要。拜登政府對於綠色能源的重視，將對頁岩油產業造成影響，且可能促使能源價格在短期內攀升。然而，鑑於美國預計將解除伊朗的石油禁運，以降低能源價格，因此能源價格的中期變化幅度不會太顯著。此外，電動汽車的銷量也有望進一步增長。

第三，美元弱勢或有助新興市場債券做好。美元估值已經偏高，美國的經常帳赤字，不斷攀升的預算赤字、與低利率環境或會令美元走弱。整體來說，美元弱勢將推動資金流入新興市場資產，尋求更高的資本增長潛力與收益機會。美元弱勢亦也有助於降低新興市場國家清償美元債務的成本，並令當地貨幣債券在長期內更具吸引力。

第四，新興市場債券孳息率吸引。在低利率的環境下，新興市場債券的孳息率更引人注目。目前，新興市場高收益債券與美國高收益債之間的息差已擴闊至歷史高位。聯博認為，目前新興市場高收益債券的投資機會較具吸引力，尤其是主權債券。

另外，雖然新興市場投資級別企業債券的信用基本因素強勁且持續改善，但是目前息差仍較美國投資級別企業債券寬闊。換言之，目前新興市場債券擁有的利好因素尚未完全反映。

投資者需要留意，各大新興市場國家均具有不同特質，因此精選證券至關重要。舉例來說，目前土耳其政府正面臨收支危機，斯里蘭卡則無力償債。自下而上的分析與主動型投資對投資新興市場至關重要，而聚焦以上四大關鍵因素，則有助新興市場債券投資者駕馭市場波動，捕捉較具吸引力的投資機遇，利用新興市場的正面發展趨勢。

聯博固定收益資深投資策略師 梁文偉

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