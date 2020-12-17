【市前重點睇】納指再創新高 比特幣首破2.1萬美元
2020年12月17日 07:58
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●踏入亞洲時段，美匯指數報90.142；港匯反覆處7.7524；離岸人民幣(CNH)見6.5131；美元兌日圓報103.47；歐元企1.2197；英鎊見1.3502。金價回落至1,863美元。布油報51.16美元；紐油徘徊於47.83美元。道指期貨靠穩。
●虛擬貨幣比特幣近日繼續飆升，於香港時間周四(17日)清晨，報21,391.7美元，過去24小時急升9.56%，再創新高，且為歷史上首次升破2萬及2.1萬美元兩個關口。https://bit.ly/3r1FsJb
●中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡同意向美國證交會(SEC)支付罰款1.8億美元以達成和解，主因SEC指控瑞幸咖啡虛假誇大了公司收入、支出和淨經營虧損，從而欺騙投資者，虛假地實現快速增長和增加盈利能力，以達到公司的盈利預期。
●美國聯儲局結束今年最後一次議息會議，於香港時間周四(17日)凌晨宣布，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，符預期，並承諾繼續買債直至就業市場全面復甦。https://bit.ly/2Wp0raF
●美國聯儲局主席鮑威爾警告，疫情下經濟前景面臨重大挑戰及不確定性，預期聯儲局在相當長的一段時期內會繼續幫助經濟發展。
●道指收報30,154點，跌44點或0.15%；標指收報3,701點，升6點或0.18%；納指收報12,658點，升63點或0.5%，連續兩日創收市新高。https://bit.ly/3ntgz6T
●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,459點，跌少於1點。
●即月恒生指數夜期收報26,508點，跌22點，高水48點，成交11,446張。
●紐約1月期油收報每桶47.82美元，升20美仙或0.42%；布蘭特2月期油收報每桶51.08美元，升32美仙或0.63%。
●紐約2月期金收報每安士1,859.1美元，升3.8美元或0.2%。
●英國富時100指數收報6,570點，升57點或0.88%；法國CAC指數收報5,547點，升17點或0.31%；德國DAX指數收報13,565點，升203點或1.52%。
●美國將瑞士及越南列為匯率操縱國，仍「觀察」中國。
●港府抗疫投放僅次日本，成效差劣亞太最羞家。https://bit.ly/34jrqsJ
●【只有更衰】國泰客運業務無實質改善迹象，預警下半年虧損大增。
●中芯舵手傳劈炮，華晶片自主恐「芯」碎。https://bit.ly/386DG0K
●【產經評論】中日齊心掟美債，亞元崛起非夢話。https://bit.ly/3mrr5un
●澳門料明年博彩稅收大減50%至455億元，今年GDP縮60.9%。https://bit.ly/34kZa95
●新股專輯：云想科技及遠洋服務暗盤均潛水。
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