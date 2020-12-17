【市前重點睇】納指再創新高　比特幣首破2.1萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.142；港匯反覆處7.7524；離岸人民幣(CNH)見6.5131；美元兌日圓報103.47；歐元企1.2197；英鎊見1.3502。金價回落至1,863美元。布油報51.16美元；紐油徘徊於47.83美元。道指期貨靠穩。

●中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡同意向美國證交會(SEC)支付罰款1.8億美元以達成和解，主因SEC指控瑞幸咖啡虛假誇大了公司收入、支出和淨經營虧損，從而欺騙投資者，虛假地實現快速增長和增加盈利能力，以達到公司的盈利預期。

●美國聯儲局主席鮑威爾警告，疫情下經濟前景面臨重大挑戰及不確定性，預期聯儲局在相當長的一段時期內會繼續幫助經濟發展。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,459點，跌少於1點。

●即月恒生指數夜期收報26,508點，跌22點，高水48點，成交11,446張。

●紐約1月期油收報每桶47.82美元，升20美仙或0.42%；布蘭特2月期油收報每桶51.08美元，升32美仙或0.63%。

●紐約2月期金收報每安士1,859.1美元，升3.8美元或0.2%。

●英國富時100指數收報6,570點，升57點或0.88%；法國CAC指數收報5,547點，升17點或0.31%；德國DAX指數收報13,565點，升203點或1.52%。

●美國將瑞士及越南列為匯率操縱國，仍「觀察」中國。

●【只有更衰】國泰客運業務無實質改善迹象，預警下半年虧損大增。

●新股專輯：云想科技及遠洋服務暗盤均潛水。

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