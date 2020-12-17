【股民熱話】定啲嚟！明年港人有望繼續靠炒股過日子？

今年，香港經濟衰到冇朋友，但港股卻在中企源源不絕來港上市下，人氣鼎盛，加上這些中企股新股首日掛牌股價往往飆高，亦帶挈唔少抽新股的香港股民搵到多少，幫補生計。畢竟在一波接一波的新冠肺炎疫情下，香港企業生意難做，打工仔飯碗不保，香港人唔係炒股搵到兩餐，真係唔知點過日子！

事實上，全球量寬救市下，資金氾濫但沒有出路，都湧往資本市場尋找機會，故見今年全球主要股市大旺，就連指數交易所買賣基金(ETF)亦交投活躍，反映靠炒股過日子的情況，唔單只香港人做緊，已成為全球投資者的「求生」之術。美國股民對股市參與度處歷史高水平，正是一例！

咁展望明年，股市會唔會繼續做好？筆者認為，上半年的能見度會較佳，一來對比今年同期疫情高峰，明年上半年全球經濟有望出現較大的反彈空間，主要是今年上半年的比較基數較低所致。二來除了中國，相信歐、美明年上半年都要繼續保持較寬鬆的貨幣政策，故站在全球市場流動性的角度，仍有利資本市場表現。

此外，全球經濟明年雖然有望好轉，但相信較大的升幅集中在初步復甦階段，之後還要看其他因素，包括國際地緣政治風險，以及核心產業的實際復甦進度，變數甚多。故暫時而言，明年上半年港股料可繼續提供炒作機會，股民有望繼續在新股市場「淘金」，但下半年的展望暫仍有待觀察。

不過，老實講，有本錢先至可以在資本市場錢搵錢，若然打工仔手停口停，冇本錢就無緣參與股市炒作，只有等政府打救。所以，經歷呢一場疫情，社會的貧富懸殊分化會更趨極端。港府有必要及早部署加大力度保障基層生活，唔好再踢一步郁一步累街坊了！

東網產經專欄作者 帥哥

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