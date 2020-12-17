中教控股增持西安學校權益

2020年12月17日 08:04
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    中教控股(00839)公布，於2020年12月16日交易時段後，該公司的併表附屬實體上智教育與贛州西鐵教育的主要股東(賣方)及擔保人訂立買賣協議。據此，上智教育同意收購贛州西鐵教育(其間接擁有西安鐵道學院全部學校出資人權益)28%股權，總代價3.08億元人民幣(約3.6344億港元)。
    於該公告日期，贛州西鐵教育由上智教育、賣方及惠鵬斌各擁有62%、28%及10%權益。收購事項完成後，上智教育將擁有贛州西鐵教育合共90%股權。
    買賣協議之完成須於2020年12月16日落實。
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