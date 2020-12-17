中教控股增持西安學校權益
2020年12月17日 08:04
東網電視更多新聞短片
中教控股(00839)公布，於2020年12月16日交易時段後，該公司的併表附屬實體上智教育與贛州西鐵教育的主要股東(賣方)及擔保人訂立買賣協議。據此，上智教育同意收購贛州西鐵教育(其間接擁有西安鐵道學院全部學校出資人權益)28%股權，總代價3.08億元人民幣(約3.6344億港元)。
於該公告日期，贛州西鐵教育由上智教育、賣方及惠鵬斌各擁有62%、28%及10%權益。收購事項完成後，上智教育將擁有贛州西鐵教育合共90%股權。
買賣協議之完成須於2020年12月16日落實。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020