【專家點評】鄧澤堂：提防大戶藉信義光能炒高減持
2020年12月17日 08:09
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市場繼續憧憬新紓困方案可望獲得通過，加上美國民種開始接種新冠肺炎疫苗，利好市場氣氛，美股三大指數全線向上；港股近日一度下試26,100點水平，惟該水平有支持，可能短線有望隨外圍反彈，上方繼續觀望以27,200點水平作年結。
有報道指蘋果公司(Apple Inc.)計劃明年上半年將iPhone產量按年增加三成，帶動股價急升5.0%，相關股份可以留意。同時，丘鈦科技(01478)擬分拆攝像頭模組業務於內地上市，股份有資金流入，可關注。另外，信義玻璃(00868)及信義光能(00968)同發盈喜，惟資金只追入信義玻璃，投資者宜小心信義光能投資者會藉好消息而減持。
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