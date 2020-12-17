【專家點評】鄧建初：簡單技術分析　點解容易出錯？

東邪西毒南帝北丐中神通，是《射雕英雄傳》及《神雕俠侶》中最傳奇的武林五大高手，當中以北丐洪七公的降龍十八掌及打狗棒法兩大鎮幫神功，最為經典。洪七公憑着這兩套功夫，幾乎打遍天下無敵手。練好神功，除了天份之外，勤奮及臨場經驗也是重要因素，缺一不可成為大師。股票大千世界亦如是，勤練炒股模式，吸取教訓，在詭異多變的博弈市場中，能夠分一杯羹不是難事。

眾多技術分析指標中，最容易學習的首推移動平均線。然而，這套最簡單易明的分析工具，在單邊市自然可大派用場，可惜在上落市中，會經常被左一巴、右一巴摑至面腫。事實上，如果上升下跌的單邊趨勢市，犯不着用這套眾人皆知的指標來判斷後市去向。只要用簡單的數目字，便可釐定出入市目標。

技術指標多人用，當然有其實用性。遺憾的是，一窩蜂地使用，市況出現一面倒的時候，超級大戶就會反道而行，跟風者往往被殺個片甲不留，正是「螳螂捕蟬、黃雀在後」。

初哥最初學習的亦是這套簡單易明的移動平均線，近年已不再採用，因覺得有其他更好用的分析工具，而且坊間普遍所用的平均線，在日子的參數設定方面似乎犯了邏輯性錯誤。筆者經過驗證，發覺出錯率是非常高。

短線用10天20天平均線，中長線用50天100天及250天線，其中出錯頻率最高的，當非10天線莫屬。20天線尚可一用，因接近每個月的平均交易日。中線指標50天線又是出錯率高的平均線，而且數字上犯了邏輯思維錯誤，不知理據何在，初哥猜想，是抽取兩個月和三個月交易日的中間數罷了。100天平均線似是50天線的倍變數字，命中率亦高不了多少。反觀250天平均線，即是所謂牛熊分界線，符合了接近一年的交易日數目，命中率可算是眾多平均線中最高的一條。遺憾的是，要等待大市上升或下跌一段長時間才出現突破，失卻了低位入市的契機。然而，突破後總還有一段趨勢日子可跟隨，算是可靠的一個指標了。

至於10天升/ 跌穿20天線、20天線升/跌穿50天線、甚或是50天升 / 跌破250天線之終極黃金/死亡交叉線，似乎有高位或低位追突破的買賣意圖，往後的股價，都會受制於低位吸納之獲利沽盤的壓力，遇着急速回調時，下方的支持力甚為脆弱，所以聰明的讀者，應會明白箇中原因吧！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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