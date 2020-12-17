【專家點評】金曹：港股年結前料穩守25700
2020年12月17日 09:00
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市場受到大型科網公司被反壟斷調查及中美關係所困擾，雖然騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)應有方法應付，股價只是反反覆覆未必會大跌，但市場不斷被美國國會是否推出救助方案所折騰。共和民主兩黨能否有共識，通過大約9,000億美元的紓困方案，不斷影響股市走勢。
美國總統特朗普在任期最後日子也努力為候任總統拜登挖坑，頻頻出招破壞美中關係，包括收緊對中概股的審計準則、禁止美國人投資35間中資公司、阻撓學者到美國交流，及因香港內政制裁中國官員等等。恒指11月本來就技術超買，當期指11月在26,828點結算，也不見未平倉合約增加，表示高於26,828追貨意欲不強。美國公司及個人投資將不能投資多間公司，當中包括中芯國際(00981)，中國移動(00941)和中海油(00883)的母公司，消息明顯對恒指有壓力。
然而，當期指上周回調，卻見指數低於26,300點出現期指減倉，表示淡友也沒有興趣在低於26,300點加碼追沽。恒指走勢似現小圓頂，周二期指跌穿26,200點橫行區底部之後，最低見26,100點引起恐慌，幸好收市守住26,200點，周三反彈見26,500點，如本周仍能守住26,200點的話，估計問題不大，後市有驚無險。可仍在26,000至26,850點區間炒上落，可能接近年尾才出現明確方向。
最新12月活躍期權成交區25,700至27,200點，估計年結前可穩守25,700點，中位26,450點成為好淡分界的「磨心」，年結高於27,200點機會不大。而明年1月期權則拉得較闊，分布在25,000至28,000點，表示如能突破26,828點，後市可能比較樂觀，相反回調有機會見25,700點水平。由於人民幣保持強勢，加上資金流入亞洲，如在25,700至25,900點水平博反彈，可留意中國雲算ETF(02826)或中國消費ETF(02806)。
中國大力推內循環，現時晶片、能源及藥物都是消耗大量外匯，加快提升國內技術質量及產能是重中之重。由於未來美中關係難以大幅改善，就算拜登上台，中美關係可能比特朗普時期好，但這幾個政策性產業仍會投入大量資源開發、減少倚靠進口。最近太陽能板塊已經炒上；晶片股仍可留意華虹半導體(01347)，估計守住40元可上望50元；天倫燃氣(01600)有買盤，守住6元可睇7.2元；石藥集團(01093)受到帶量採購的消息影響被過分沽售，估計在6.8元也找到強力支持，有望向8.8元推進。
期權及程式交易專家 金曹
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