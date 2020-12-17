【專家點評】金曹：港股年結前料穩守25700

然而，當期指上周回調，卻見指數低於26,300點出現期指減倉，表示淡友也沒有興趣在低於26,300點加碼追沽。恒指走勢似現小圓頂，周二期指跌穿26,200點橫行區底部之後，最低見26,100點引起恐慌，幸好收市守住26,200點，周三反彈見26,500點，如本周仍能守住26,200點的話，估計問題不大，後市有驚無險。可仍在26,000至26,850點區間炒上落，可能接近年尾才出現明確方向。

期權及程式交易專家 金曹

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