港股回軟　金融股拖低大市　ATMJ力頂

港股高開低走，恒生指數倒跌約50點，至26,400點水平。國企指數回軟，科技指數續升60點，主板成交380億港元。

金融股拖低大市，滙豐控股跌0.7%；友邦保險跌1.8%失守90元關；工、中、建三大內銀股跌1%至1.3%。

科網股繼續撐市，阿里巴巴升1.8%；京東集團再彈2.8%；騰訊升0.8%；美團升0.6%。小米集團受制30元阻力，曾倒跌0.7%。京東健康跌1.4%。

醫藥股持續反彈，中國生物製藥漲半成；藥明生物升逾6%創新高；康希諾生物升4.5%；石藥集團升近4%；翰森製藥升2.6%；復星醫藥再升1.4%。

【09:20】大型科網股領漲 滙豐偏軟

港股持續反彈，恒生指數開市升148點，報26,608點；國企指數高開49點，報10,511點；科技指數升59點，報8,205點。

大型科網股領漲，騰訊升1.5%報580港元；阿里巴巴升1.7%報255.4元；美團升1.7%報284元；小米集團升0.5%報29.45元；京東集團升1.7%報317元。

金融股個別發展，滙豐控股開市偏軟，股價跌0.1%報41.25元；工商銀行跌0.6%。友邦保險升0.5%；中國平安升1%；香港交易所升0.6%；建設銀行升0.7%。

信義光能折讓6.7%配股集資逾38億元，股價開市跌3.1%報13.5元。

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