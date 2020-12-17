A股快報：滬深3大指數個別發展　生物製藥股穩升

內地股市個別發展，滬綜指高開不足1點或0.01%，報3,367點；深成指低開4點或0.03%，至13,746點；創業板指數低開2點或0.08%，至2,758點。

板塊方面，生物製藥股領升0.6%，釀酒股升0.3%；而地產股偏軟，金融、有色金屬、飛機製造及煤炭股跌0.3%至0.5%，船舶製造及鋼鐵股齊跌0.7%，

個股方面，仁東控股跌停板；公司控股股東及其一致行動人擬被動減持不逾6%。

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