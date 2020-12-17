金管局：聯儲局維持利率符預期　關注疫情及美政策方向

香港金管局發言人表示，美國聯儲局維持利率不變屬市場預期之内的決定，亦配合美國提振經濟的目標。疫情發展及新一屆美國政府的政策方向仍會是影響環球金融市場的兩大不明朗因素。

香港方面，銀行及企業正因應包括新股上市和年結等因素安排流動資金頭寸。港元匯率繼續貼近強方兌換保證水平，港元拆息大致穩定，貨幣市場保持有序運作，銀行體系流動性亦充裕。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020