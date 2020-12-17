【專家點評】鄧聲興：金風科技受惠國策支持
2020年12月17日 10:27
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金風科技(02208)從事製造並銷售風力發電機組、風電零部件、及風力發電相關業務。早前集團全資子公司金風國際可再生能源有限公司，與愛爾蘭新能源開發企業Mainstream Renewable Power智利分公司簽署機組供貨、安裝及吊裝協議。此外，日前內地在「氣候雄心峰會」上宣布漸進式上調這個全球最大碳排放國的氣候目標，到2030年中國的風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。在受惠於國家注重發展新能源，相信未來會有更多風力發電相關新訂單，成為集團前景增長新動力。
股價方面，短線阻力位在16元，支持位在12元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)
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