瑞典上訴法院允許重啟5G頻譜拍賣 華為及中興被禁參與
2020年12月17日 10:35
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瑞典郵政及電信總局(PTS)於今年10月下旬宣布，華為及中興通訊(00763)等中國公司禁止參與該國5G頻譜拍賣，此決定一度被當地法院發出臨時禁令，惟瑞典上訴法院裁定，PTS有權繼續執行有關對華為及中興的禁令。
瑞典的5G頻譜拍賣原訂11月舉行，但是瑞典法院11月上旬發出的臨時禁令，讓頻譜拍賣也被暫停，外電報道，瑞典上訴法院的裁決，主要是允許PTS能夠在「不久的將來」就能舉行頻譜拍賣，而這也代表PTS有關華為及中興的禁令，也會跟着一起適用。
瑞典上訴法院表示，新的5G技術有望為整個社會帶來更大的益處，也能加強企業競爭力。因此，延遲5G的發展將有損瑞典企業競爭力，對其造成負面影響的風險。
PTS曾表示，排除華為及中興的決定，是基於瑞典軍方及國安局的評估，華為因此採取法律行動。儘管瑞典上訴法院已作出裁決，華為仍可上訴。
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