港股格局：郭家耀料窄幅上落 醫藥股首選藥明生物
2020年12月17日 10:36
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局議息後按兵不動，正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，當局表明在經濟復甦前會維持低息環境，對股市有利，納指屢創新高，但港股近期表現跟不上外圍，特別是大型科網股，繼續受監管消息困擾，資金炒股不炒市，料恒指會維持26,000點至26,800點上落。
醫藥股回暖，主要由於帶量採購政策致藥價降幅沒有想像中大，令相關公司股價近日反彈。他指出，兩隻藍籌股石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)的產品組合內仍較多仿製藥。投資者相對偏愛藥明生物(02269)，該公司主力做臨床驗證，生意受帶量採購政策的影響較少，是行業首選，但今年以來累升不少，宜待回調至才吸納。
另外，郭指出，中芯國際(00981)股價近期受高層人事變動及美國打壓困擾，投資者暫宜觀望事態發展才再作部署。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020