港股格局：郭家耀料窄幅上落　醫藥股首選藥明生物

美國聯儲局議息後按兵不動，正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，當局表明在經濟復甦前會維持低息環境，對股市有利，納指屢創新高，但港股近期表現跟不上外圍，特別是大型科網股，繼續受監管消息困擾，資金炒股不炒市，料恒指會維持26,000點至26,800點上落。

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