比特幣突破2萬美元關只是開始？專家料可挑戰40萬美元…

比特幣在周三(16日)首次突破2萬美元關後，繼續做好。周四(17日)亞洲時段即市報21,738.3美元，升2,286.7美元或10.52%。外電引述投資管理機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd表示，比特幣的升勢只是剛開始，未來應可達到40萬美元。

報道引述Scott Minerd指出，鑑於比特幣的稀缺性，加上美國聯儲局大量印鈔，據該公司的基本面分析顯示，比特幣價值應為約40萬美元。他重申，這是基於比特幣的稀缺性和相對估值而算出，如同黃金相對於GDP的百分比一樣，比特幣實際上具有很多黃金屬性，同時在交易方面具有非同尋常的價值。

Guggenheim Partners是許多進軍加密貨幣市場的機構投資者之一。11月該公司公布，可能會將其53億美元(約413億港元)的宏觀機會基金(Macro Opportunities Fund)10%的配置，投資於一個比特幣信託。

受惠比特幣升勢，全球相關概念股跟隨做好，台股的挖礦概念股如撼訊、青雲、映泰 、麗台等紛紛做好。廠商普遍則觀望挖礦商機效應，加上近期上游零組件緊張，連帶超微、輝達等顯示卡供不應求狀況加劇，雖有新品加入，但預期緊張狀況將延續至明年上半年，帶動營運維持高檔。

隨着今年中國加快區塊鏈發展、比特幣「掘礦」產出減半，以及PayPal等平台宣布允許用戶使用加密貨幣交易，皆令比特幣再次成為資金追捧的對象，今年以來比特幣價格走勢強勁。分析指，美國聯儲局採取的增加貨幣供應政策，在很大程度上推動了通脹預期，以及美元的貶值，比特幣成為對抗通脹的投資產品。早前美國保險公司萬通亦表示，買入1億美元(約7.8億港元)比特幣，作長期戰略投資。此外，支付公司的Square早前購買了總值5,000萬美元((約3.9億港元)的比特幣。

不過，市場上對比特幣的投資價值看法存在分歧。曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼11月曾批評，虛擬貨幣「一哥」比特幣價格受嚴重操縱，投資比特幣等同在一個受操縱的賭場裏賭博，呼籲投資者應遠離。另全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)亦曾在11月表示，對於比特幣的強勢感到難以理解，指比特幣不是很好的財富儲藏手段，因為波動性很高，並且與需要買的東西的價格幾乎沒有關聯性，若比特幣開始與法定貨幣形成競爭關係，最終有機會引來政府出手將其取締。

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