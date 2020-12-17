【瑞通推介】資金續睇好阿里巴巴及京東

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持利率不變，並承諾繼續買債直至就業市場全面復甦。市場觀望新一輪紓困方案談判進展，道指隔晚收報30,154點，跌44點或0.15%。恒指今(17日0早曾升逾100點，高位重返26,600點以上。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,700萬元，反映投資者對後市偏淡。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

歐盟周二公布針對科網巨擘的監管草案，要求承擔更大的網絡管理責任、防止壟斷市場等，受影響科企包括阿里巴巴。阿里日前已被中國市場監管總局指違反《反壟斷法》，被罰款50萬元人民幣。近期走勢偏弱的阿里，在一個月低位245元附近出現初步觸底迹象，昨走高2.03%於251元，結束2日跌勢；今早繼續回升，曾重上257元，升幅逾1%。昨分別有逾300萬元和逾90萬元淨流出其好倉和淡倉。

京東集團近日公布將透過子公司斥資約7億美元投資社區團購電商平台興盛優選，但碰上內地官媒批評科企進軍社區團購，即使京東健康上市後接連破頂，亦無助母公司京東股價表現。京東近日在約302.6元的100天線獲承接，昨最多反彈3.59%至317.4元，全日升幅收窄至1.7%，報311.6元；今早升逾2%，升抵320元。昨分別有逾70萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

中芯國際或出現高層人事變動，被上交所發出監管工作函。此外，中芯因遭美國制裁而被MSCI明晟剔出旗下指數。中芯昨午復牌後曾急瀉9.7%，跌至19.2元的2個月低位，全日跌幅收窄至不足5%，報20.2元，250天線失而復得；股份今早再跌逾1%，於20元以下整固，暫連跌3個交易日。昨有逾1,300萬元資金淨流入中芯好倉，是最多資金淨流入的認股證相關資產，淡倉同日亦有逾70萬元淨流入。

有傳蘋果公司(Apple Inc.)計劃在明年上半年增產9,600萬部iPhone，產量按年升30%，帶動手機設備股升勢。瑞聲上日最多漲4.47%，觸及50天線(43.2元)，收市維持逾3%升幅於42.6元，收復10天和20天線；今早大致靠穩，觸及43元。昨分別有逾70萬元和逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

美團輕微價外、短期購25361，行使價：326.88元，2021年3月到期，實際槓桿7倍；

美團輕微價外、中短期沽18034，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.2倍

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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