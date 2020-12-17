魏德曼：歐央行緊急貨幣措施不能成為長期手段

外媒報道，德國央行行長魏德曼指出，歐洲央行日前宣布推出的緊急貨幣政策措施不能成為長期手段，若然想要在未來維護價格穩定，貨幣政策就必須正常化。

他表示，歐洲央行為幫助歐元區應對第二波新冠疫情，必須採取行動，但他對該行出台的最新刺激措施持懷疑態度。他認為，各歐元區成員國央行持有國債的比例應該受到一定的限制，否則會造成貨幣政策的市場影響力和風險溢價過高。尤其歐洲央行決定擴大緊急資產購買計劃規模更是增加了市場供求關係扭曲的風險。

他強調，必須謹慎控制這些緊急貨幣政策措施的有效時間，並在危機結束後立刻恢復原狀，因為貨幣政策的正常化對價格前景至關重要。他警告，對於各國中央銀行而言，在適當的時候收緊貨幣政策會變得愈趨困難，調高利率並非為市場喜聞樂見。

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